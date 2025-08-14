ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਹਲਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ' (ਸਾਲ 2017), 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ' ( 2018), 'ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ' (2019) ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ' ( 2021) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਫ-ਬੀਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਉਕਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਜੇਐਸਆਰਪੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਨੇੜਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 05 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ (ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿਆ ਲਖਨਪਾਲ), ਤੀਸ਼ਾ ਕੌਰ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਹਨ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਸੰਤੋਸ਼, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ, ਲੱਕੀ ਘੱਲੂਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
