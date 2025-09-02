ETV Bharat / entertainment

'ਬਾਗੀ 4' ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੋਲਡ ਅੰਦਾਜ਼ - HARNAAZ SANDHU

'ਬਾਗੀ 4' ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਡ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Yeh Mera Husn
Yeh Mera Husn (Photo: Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 4:27 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਗੀ 4' ਦੇ ਗੀਤ 'ਯੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ' ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸੁਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਅਵਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਰਾਓ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤਨਿਸ਼ਕ ਬਾਗਚੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਮੀਰ ਅੰਜਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਯੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ' ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ 'ਗੁਜ਼ਾਰਾ', 'ਅਕੇਲੀ ਲੈਲਾ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

'ਬਾਗੀ 4' ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ 'ਏ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਜੋ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਕੱਚੇ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏ. ਹਰਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਬਾਗੀ 4' ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਖੂਨ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਬਾਗੀ 4' 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

