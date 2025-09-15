ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੱਧੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
September 15, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਏਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਏਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ @hardysandhu ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਦਿ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ 'ਦਿਸ ਇੰਜ਼ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 'ਸੋਚ' ਅਤੇ 'ਬੈਕਬੋਨ' ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 'ਜੋਕਰ', 'ਬੈਕਬੋਨ', 'ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ', 'ਨਾ ਗੋਰੀਏ', 'ਯਾਰ ਨੀ ਮਿਲਿਆ', 'ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ', 'ਨਾ ਜੀ ਨਾ', 'ਯਾਰ ਸੂਪਰਸਟਾਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
