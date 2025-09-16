ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ?
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 1:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਕਾ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਕਾ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਉਹ ਰੈਪਰ ਰਾਗਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਾਨ ਆਈਨਸੀਡੇਲ ਦੀ "ਇਨਟੂ ਦ ਡਸਕ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਮ
ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਤੂ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੀਤਾ ਡੋਂਗਰੇ, ਤਰੁਣ ਤਾਹਿਲਿਆਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ 'ਮਾਡਲ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 22ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹਿਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੀਨ ਸਿਕਸ ਸਿਗਮਾ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ 23 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰਦਿਕ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
