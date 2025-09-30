ETV Bharat / entertainment

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੀਮ, ਕਿਹਾ- ਪਲੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ...

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਹੋਮ ਰੂਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

GURU RANDHAWA
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 10:03 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਐਲਬਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਬਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ Home Rule ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਬਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਟਕੂਗਾਂ, ਚੀਰ ਦੂੰਗਾਂ ਫਾੜ ਦੂੰਗਾਂ ਸਾਲੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਐਲਬਮ Home Rule ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਵਧੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ।"

GURU RANDHAWA
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ (Instagram)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ HOME RULE ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।"

ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਟੋਲਾ', 'ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ', 'ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ', 'ਸੂਟ ਸੂਟ', 'ਤੇਰੇ ਤੇ', 'ਮੋਰਨੀ ਬਣਕੇ', 'ਬਣ ਜਾ ਰਾਣੀ', 'ਪਾਗਲ', 'ਲਹੌਰ', 'ਲੱਗਦੀ ਲਹੌਰ ਦੀ', 'ਨੈਣ ਤੇ ਹੀਰੇ', 'ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

