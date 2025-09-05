ETV Bharat / entertainment

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ - GURNAAZ CHAHAL

ਗੁਰਨਾਜ਼ ਚਾਹਲ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

Gurnaaz Chahal
Gurnaaz Chahal (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 4:57 PM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਜ਼ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੌਰਾ'।

ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Gurnaaz Chahal
Gurnaaz Chahal (Photo: Special arrangement)

ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 'ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਅਤੇ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੌਰਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਔਲਖ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

ਗੁਰਨਾਜ਼ ਚਾਹਲਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੌਰਾGURNAAZ CHAHALGURNAAZ CHAHAL NEW WEB SERIESGURNAAZ CHAHAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

YouTube Premium Family Plan ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ!

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.