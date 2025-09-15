ETV Bharat / entertainment

ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੁਗਲ-ਮੇਲਾ ਅੜ੍ਹਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ -13' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੁਗਲ-ਮੇਲਾ ਅੜ੍ਹਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ -13' ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋਹਨ ਮਸੀਹ, ਕਮਲ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਰਬੰਸ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਵੀਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਅਰਸ਼ ਹਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਜੋ ਹੀ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

