ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 1:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਰੁਟੀਨ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ 'ਰੁਟੀਨ' ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੈਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਮੰਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਤਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗੁਰਾਇਆ 'ਫਿਲਟਰ' ਅਤੇ 'ਟਿੱਕਾ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗੀਤ 'ਰੁਟੀਨ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ 'ਰੁਟੀਨ' ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਰੁਟੀਨ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ।"
ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਸਮਾਨ', 'ਵਾਈਬ', 'ਓਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ', 'ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਕਰੇ', 'ਕੋਰਟ', 'ਫਿਲਟਰ', 'ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ', 'ਐਨਕ', 'ਨਖਰਾ', 'ਐਲਾਨ', 'ਰਾਜਧਾਨੀ', 'ਡੈੱਡ ਜੋਨ', 'ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ', 'ਛੜੇ', 'ਬਾਈ ਬਾਈ', 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ', 'ਗੋਲੀਆਂ', 'ਜਾਨ', 'ਮੁਕੱਦਰ', 'ਜਵਾਨੀ', 'ਰੀਜ਼ਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
