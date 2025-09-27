ਇਸ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਜੁਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਅਨਾਊਸ ਹੋਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 9:41 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਉਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਅਨਾਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ।
'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐੰਟਰਟੇਨਮੈਟ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੋਂਂਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਹੈ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਭਿੰਦੀ ਤੋਲਵਾਲ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਗੋਲਡ ਬੁਆਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ , ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ।
10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।