ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਗਾਉਣਗੇ ਰੌਣਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

GULAB SANDHU AND G KHAN
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ (Instagram)
Published : September 25, 2025 at 11:15 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।"

ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟੀ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੁ & ਜੀ ਖਾਨ ਲਾਈਵ– ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ 2.0 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਸੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ + ਹਾਈ ਟੀ (4:00–4:30 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ 2000, 1000, 500 ਅਤੇ 100 ਸੀਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚਾਹ', '60 ਪਾਊਂਡ', 'ਫਿਲਟਰ', 'ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਨੀ ਮੰਨਦਾ', 'ਐਨਕ', 'ਨਖਰਾ', 'ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਕਰੇ', 'ਕੋਰਟ', 'ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ', 'ਰੀਜ਼ਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਿਆਰ ਨੀ ਕਰਦਾ', 'ਸੱਜਣਾ', 'ਫਾਸਲੇ', 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ', 'ਕੈਨੇਡਾ', 'ਤੇਰੀ ਯਾਦ', 'ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ', 'ਗੱਲਾਂ', 'ਕੀਮਤ', 'ਫਤਿਹ', 'ਵੀਰਾਂ', 'ਖੇਤ', 'ਨੱਚਦੀ', 'ਮਾਂ', 'ਅੱਧਾ ਜਿਸਮ', 'ਦਿਲ ਕਰਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਮਨਕੀਰਤ ਐਲਖ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

