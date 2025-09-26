ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ' 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਹੰਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਬੀਟਸ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਉੱਦਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਪਾ ਚੁੱਕੀ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਜੋ ਇਹ ਐਲਬਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸਾਲ 2010 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ" ਐਲਬਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਫਲਾਵਰ" ਅਤੇ "ਹੁਠਿਆਰ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ "ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2" ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਜਾਨ" ਅਤੇ "ਹਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ" ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੈਕਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ' 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
