ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਖਿਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਐਲਬਮ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 11:43 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ' ਹੈ, ਜੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸੀ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3 ਦੀ ਟਰੈਕ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੈਕ ਲਿਸਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਟਰੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਰੇਡੀ ਸਟੈਡੀ ਆ, ਐਲਬਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ ਲਿਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ।"

'ਹੰਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ', 'ਗੋਲੀ', 'ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੁੜੈਲ ਟੱਕਰੀ', 'ਮਰ ਜਾਵਾਂ', 'ਨੱਬੇ ਨੱਬੇ', 'ਅੱਖੀਆਂ', 'ਬਦਮਾਸ਼ੀ', 'ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

