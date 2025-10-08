ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ 'ਚ ਮੁੜ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ' ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਹੰਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਇਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਹਰ ਗੀਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਪੱਖੋ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਰਹੀਆ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
