ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰਿਲੀਜ਼
ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗੀਤ 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਐਲਬਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸੀ ਜੱਟ', 'ਚਮਕੀਲਾ ਰਿਮਿਕਸ', 'ਡੀਜੇ ਵੱਜਣ ਦੇ', 'ਕਰਜਾ', 'ਦੁਨਾਲੀ' ਅਤੇ 'ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ 11 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ', 'ਪੈੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ', 'ਜਾਨ', 'ਜ਼ੂਮ' ਆਦਿ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਅਕਾਲ' ਅਤੇ 'ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
