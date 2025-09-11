ETV Bharat / entertainment

ਗਿੱਪੀ ਗਰਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

DESI ROCKSTAR 3
ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ (Instagram)
September 11, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ," ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3 ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਐਲਬਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

GIPPY GREWAL NEW ALBUM
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ (Instagram)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ 10 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫਲਾਵਰ', 'ਡਾਂਗ', 'ਨੇ ਸੋਹਣੀਏ', 'ਢੋਲ', 'ਦੇਸੀ ਜੱਟ' ਅਤੇ 'ਬੋਤਲਾਂ' ਆਦਿ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 2' ਵਿੱਚ 11 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ', 'ਚਮਕੀਲਾ', 'ਜਾਨ', 'ਜ਼ੂਮ', 'ਕਰਜ਼ਾ' ਆਦਿ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ

ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਅਕਾਲ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

