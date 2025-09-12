ETV Bharat / entertainment

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

GIPPY GREWAL
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 4:00 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਸੰਯੋਜਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਲੇਬਲ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

GIPPY GREWAL
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ਼ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਸੰਗ਼ੀਤ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਚੰਨਾ ਜਾਨ', 'ਮੁਲਾਜੇਦਾਰੀਆਂ', 'ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਟੋਹਰਾਂ ਨੇ', 'ਮੌਲਾ', 'ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ', 'ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ', 'ਮਰ ਜਾਵਾਂ', 'ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

