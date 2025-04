ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ - CANADA ELECTION

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ( AP )

ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ।

