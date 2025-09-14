ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : September 14, 2025 at 11:17 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ੍ਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਠੀਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
