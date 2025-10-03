ETV Bharat / entertainment

ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ਜੀ ਖਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਹਵਾ ਵਿੱਚ' 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

G KHAN
ਜੀ ਖਾਨ (ETV Bharat (Special Arrangement))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 6:09 PM IST

1 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਹਵਾ ਵਿੱਚ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਜਿਆ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਦੇਸੀ ਟਿਊਨ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁਲਸ਼ਾਨ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

G KHAN
ਜੀ ਖਾਨ (ETV Bharat (Special Arrangement))
G KHAN
ਜੀ ਖਾਨ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।

G KHAN
ਜੀ ਖਾਨ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਉਦੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਟੀ.ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪਸ਼ਮੀਨਾ -ਧਾਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

