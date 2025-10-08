ETV Bharat / entertainment

ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬੂਲ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RAJVIR JAWANDA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 1:36 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇੰਝ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਅਲਵਿਦਾ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਵੀਰ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। @rajvirjawandaofficial ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਇਸ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ

ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ...ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ RIP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਲਾਂ, ਮਿਹਨਤ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਸ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੀ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ, ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

