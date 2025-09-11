ETV Bharat / entertainment

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈ ਗੋਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ABBEY SARAH SINGH DANCE VIDEO
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚੀ ਗੋਰੀ (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰੀਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੀਲਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ 'ਫਾਰ ਏ ਰੀਜ਼ਨ' 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੋਰੀ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਤਾਨੀਆ ਵਾਂਗ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ! ਅਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ- ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਾਥ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'5.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼'

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 5.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਜੇਕਰ ਗੋਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,521 ਲਾਈਕਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

