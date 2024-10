'ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ' ਤੱਕ, ਇਹ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ

ETV Bharat / entertainment

'ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ' ਤੱਕ, ਇਹ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ

Five animation films of Punjabi cinema see list ( etv bharat+facebook )