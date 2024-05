ਮਾਂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ - Punjabi Film BeBe

ETV Bharat / entertainment

ਮਾਂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ - Punjabi Film BeBe

By ETV Bharat Entertainment Team

Punjabi Film BeBe first look OUT ( instagram )