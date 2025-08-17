ETV Bharat / entertainment

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਭਾਊ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ELVISH YADAV NEWS

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2025 at 4:31 PM IST

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰ 57 ਵਿੱਚ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਐਲਵਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'

ਭਾਉ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਭਾਉ ਗੈਂਗ ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਉ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨੀਰਜ ਫਰੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਉ ਰਿਟੋਲੀਆ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ (ਐਲਵਿਸ਼) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। #ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਰਾਮ ਰਾਮ'

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਐਲਵਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਐਲਵਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:-

TikTokers ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ (2020): ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ TikTokers ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਰਗੇ TikTok ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ YouTube VS TikTok ਵਿਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ TikTokers 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ।

ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਰੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (2023): ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ 'ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਕਸਟਰਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ (2024): ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਕਸਟਰਨ (ਸਾਗਰ ਠਾਕੁਰ) ਨੇ ਐਲਵਿਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਕਸਟਰਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹੈ?

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 14 ਸਤੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਅਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ" 'ਤੇ 14.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੌਗਸ" ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਦੇ ਜੇਤੂ

ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ "ਸਿਸਟਮ ਕਲੋਥਿੰਗ" ਅਤੇ "ਐਲਗਰੋ ਵੂਮੈਨ" ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ "ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

