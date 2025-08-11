ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲ਼ੀ ਦਿਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ - NEW FILM CHAALI DIN

ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

new film Chaali Din
new film Chaali Din (Photo: Special arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲ਼ੀ ਦਿਨ' ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੜ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਆਫ-ਬੀਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਲੋਨ ਟ੍ਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 'ਚਾਲ਼ੀ ਦਿਨ' ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਪੈਂਡੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਵਲਿਸਟ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਨਾਵਲ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਬੀ ਮਖ਼ਸੂਸਪੁਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੀਟ ਮਨਿਸਟਰ, ਡੀਓਪੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਨਾ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੈ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਰਲਵ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ "ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ" ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ', 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

