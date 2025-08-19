ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਟਾਰਰ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ '3 ਇਡੀਅਟਸ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਚਿਊਤ ਪੋਤਦਾਰ ਦਾ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਗ 'ਅਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ' ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਜੁਪੀਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ
ਅਚਿਊਤ ਪੋਟਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ '3 ਇਡੀਅਟਸ', 'ਅਰਧ ਸੱਤਿਆ' ਅਤੇ 'ਯੇ ਦਿਲਲਗੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਾਗਲੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ', 'ਮਾਝਾ ਹੋਸ਼ੀਲ ਨਾ', 'ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ', 'ਭਾਰਤ ਕੀ ਖੋਜ' ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਚਿਊਤ ਪੋਟਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਚਿਊਤ ਪੋਟਦਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਥੀਏਟਰ, ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਆਕ੍ਰੋਸ਼" ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਚਿਊਤ ਪੋਤਦਾਰ ਨੇ ਆਰ "ਰਾਜਕੁਮਾਰ", "ਦਬੰਗ 2", "ਭੂਤਨਾਥ", "ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ", "ਪਰਿਣੀਤਾ", "ਕਯਾਮਤ", "ਰੰਗੀਲਾ", "ਦਿਲਵਾਲੇ", "ਆਸ਼ਿਕ ਆਵਾਰਾ" ਅਤੇ "ਤੇਜਾਬ" ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
