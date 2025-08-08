Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ - FARDEEN KHAN

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਨੇ 150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ।

Fardeen Khan
Fardeen Khan (Photo: IANS/Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 12:45 PM IST

2 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ" ਸੀ।

ਫਰਦੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। "150 ਫੁੱਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਚੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਮੈਂ...ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਹੀਣ, ਸੋਚਹੀਣ, ਉਮਰਹੀਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜੀਬ, ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ।"

"ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ।"

ਫਰਦੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ "ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਗਿਸ ਫਾਖਰੀ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ, ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ, ਚੰਕੀ ਪਾਂਡੇ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ, ਡੀਨੋ ਮੋਰੀਆ, ਰਣਜੀਤ, ਸੌਂਦਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਾਬੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ "ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5" 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

"ਹਾਊਸਫੁੱਲ" ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 2010 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1998 ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ "ਕਥਾਲਾ ਕਥਾਲਾ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2012 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਫੁੱਲ 3 ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ 4 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਚਨਾ ਰਾਏ, ਮਹੇਸ਼ ਮੰਜਰੇਕਰ, ਜੀਸ਼ੂ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ" ਸੀ।

ਫਰਦੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। "150 ਫੁੱਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਚੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਮੈਂ...ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਹੀਣ, ਸੋਚਹੀਣ, ਉਮਰਹੀਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜੀਬ, ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ।"

"ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ।"

ਫਰਦੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ "ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਗਿਸ ਫਾਖਰੀ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ, ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ, ਚੰਕੀ ਪਾਂਡੇ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ, ਡੀਨੋ ਮੋਰੀਆ, ਰਣਜੀਤ, ਸੌਂਦਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਾਬੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ "ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5" 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

"ਹਾਊਸਫੁੱਲ" ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 2010 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1998 ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ "ਕਥਾਲਾ ਕਥਾਲਾ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2012 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਫੁੱਲ 3 ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ 4 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਚਨਾ ਰਾਏ, ਮਹੇਸ਼ ਮੰਜਰੇਕਰ, ਜੀਸ਼ੂ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

FARDEEN KHAN NEW VIDEOFARDEEN KHAN BUNGEE JUMPINGਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨFARDEEN KHAN FILMSFARDEEN KHAN

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.