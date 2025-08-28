ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ
ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ 18 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਨੰਦਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸਰਧਾਨੀਆ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬੋਚੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ (ਵਿਨੋਦ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪਦਮ, ਸ਼ੁਭਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼) ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 5ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸਰਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨੰਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨੋਦ ਅਤੇ ਪਦਮ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਮਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲ਼-ਵਾਲ਼ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸਰਧਾਨੀਆ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨੰਦਲ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸਰਧਾਨੀਆ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
