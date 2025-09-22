'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ

'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ
'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਸਟਾਰਟ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : September 22, 2025 at 9:30 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ ਕਮੇਡੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਐਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ, ਰਮਨ ਪਲਟਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਦੇਵ ਸੇਖੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।"
ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ।"
ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਿਨਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"