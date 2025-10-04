ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ? 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 4, 2025 at 8:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਿਲਮ "ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ" ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ, ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
"ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ" ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਖੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ।"- ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ
ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਫਿਲਮ
ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।"- ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ
ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣੇ?
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖੀ ਚਹਿਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇ।