ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 3:09 PM IST
ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਮੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ 1xBet ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ED ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ 1xBet ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
The Enforcement Directorate has summoned Bollywood actor Sonu Sood to appear before it for questioning at its headquarters in Delhi on September 24 in connection with the illegal betting app 1xBet case: Officials— ANI (@ANI) September 16, 2025
(file pic) pic.twitter.com/ULwa4pS6fo
ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ 1xBet ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅੰਕੁਸ਼ ਹਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਮੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
The Enforcement Directorate has summoned former cricketer Yuvraj Singh to appear before it for questioning at its headquarters in Delhi on September 23 in connection with illegal betting app 1xBet case: Officials— ANI (@ANI) September 16, 2025
(file pic) pic.twitter.com/IHdYjmMl6G
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ 1xBet ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ED ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੱਪਾ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ED ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1xBet ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੀਏਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਸਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Bengali cinema actor Ankush Hazra appears before the Enforcement Directorate, in connection with the illegal betting app 1xBet case.— ANI (@ANI) September 16, 2025
His lawyer, Shashi Kaushik, says, " they have summoned celebrities from bollywood and the sports field. this is a part of a routine… https://t.co/f3yDmEgMRt pic.twitter.com/667UgrxTLz
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਤਾ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਬੋਮਨ ਈਰਾਨੀ, ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
