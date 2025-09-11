ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?

ਡਾ. ਜ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕ 'ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ' ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

SABBA MRAR
ਡਾ. ਜ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ (ETV Bharat (Special Arrangements))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਵਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਜ਼ੀਅਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ' ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਰਾਇਆ' ਵੱਲੋਂ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਅਖ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਬਧਤਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਜ਼ੀਅਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਭਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।

ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਮੇਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੈਵੀ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਏ ਗਏ ਇਸ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਡਾ. ਜ਼ੀਅਸ ਸੰਗ਼ੀਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਜੋ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸੰਗ਼ੀਤ ਸੰਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਰਹੇ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੁਦਾ', 'ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ' ਅਤੇ 'ਹਵਾ' (ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ), ਮੇਰਾ ਰੰਗ (ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸੇਸ਼ਨ ਬਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

DR ZEUSSABBA MRAR AND DR ZEUSHELLO HANJI TRACKSABBA MRAR AND DR ZEUS NEW TRACKSABBA MRAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਪਰਫਿਊਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੈ ਨੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.