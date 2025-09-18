ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ

'ਥ੍ਰੀ ਸਿਕਸਟੀ' ਗੀਤ ਰਾਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:58 PM IST

1 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣੇ 'ਥ੍ਰੀ ਸਿਕਸਟੀ' ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਜਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਿਊਜਿਕ ਲੇਬਲ' ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮਬਧਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੋਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਿੰਨੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਵੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

