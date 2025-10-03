ETV Bharat / entertainment

ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਗਾਇਕ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਰੇਬੇਲ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

DILJIT DOSANJH
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਰੇਬੇਲ' ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

Diljit Dosanjh
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੌਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਰਜ ਵਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵੋਕਲਸ, ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੀ. ਅਜਨੀਸ਼ ਲੋਕਨਾਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

Diljit Dosanjh
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇਲਗੂ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
Diljit Dosanjh (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਬਲਾਕ ਬਸਟਰ 'ਕਾਂਤਰਾ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਕੰਨੜ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਬਦਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

DILJIT DOSANJH KANTARA CHAPTER 1KANTRA CHAPTER 1 BOCSONG RABELDILJIT DOSANJH UPCOMING PROJECTDILJIT DOSANJH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.