ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਗਾਇਕ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਰੇਬੇਲ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
Published : October 3, 2025 at 4:44 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਰੇਬੇਲ' ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੌਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਰਜ ਵਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵੋਕਲਸ, ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੀ. ਅਜਨੀਸ਼ ਲੋਕਨਾਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇਲਗੂ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਬਲਾਕ ਬਸਟਰ 'ਕਾਂਤਰਾ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਕੰਨੜ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਬਦਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
