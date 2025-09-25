ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ...ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਸਾਂਝਾ ਆਲਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਔਰਾ 2025' ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : September 25, 2025 at 3:44 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ 'ਔਰਾ 2025' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਦਿਲ-ਲੂਮੀਨਾਟੀ ਟੂਰ' ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਆਲਾਲੰਪਰ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਟੂਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ), 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਿਡਨੀ), 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ), 1 ਨਵੰਬਰ (ਮੈਲਬੋਰਨ), 5 ਨਵੰਬਰ (ਐਡੀਲੈਂਡ), 9 ਅਕਤੂਬਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਔਂਕਲੈਂਡ) ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ (ਬੈਂਕਾਕ) ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨਤਾ ਭਰੇ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਦੇ ਗੀਤ "ਵਰਾਹ ਰੂਪਮ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਿਰਮਿਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਗਾਇਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਵੀ ਜਲਦ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।
