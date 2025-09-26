ਦੁਸਾਂਝਾ ਆਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਦੁਸਾਂਝਾ ਆਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
2025 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 64 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 3:13 PM IST
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ (ਅਮਰੀਕਾ): ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ 2025 ਦੇ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਜੀਵਨੀ ਫਿਲਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ "ਲੁਡਵਿਗ" ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਮਿਸ਼ੇਲ, "ਯੋ, ਐਡਿਕਟੋ (ਆਈ, ਐਡਿਕਟ)" ਲਈ ਓਰੀਓਲ ਪਲਾ ਅਤੇ "ਵਨ ਹੰਡ੍ਰੇਡ ਈਅਰਜ਼ ਆਫ ਸੋਲੀਟਿਊਡ" ਲਈ ਡਿਏਗੋ ਵਾਸਕੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਐਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਵੀ ਮੂਵੀ/ਮਿੰਨੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਆਰਟ ਮੈਟਰਸ ਵਿਦ ਮੇਲਵਿਨ ਬ੍ਰੈਗ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਡੀਜੇ ਮੇਹਦੀ: ਮੇਡ ਇਨ ਫਰਾਂਸ, ਫਰਾਂਸ
- ਹਰਚਕੋਵਿਚ; ਐਕਸਪੋਸਟੋ (ਹਰਚਕੋਵਿਚ; ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
- ਰਯੂਚੀ ਸਾਕਾਮੋਟੋ: ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼, ਜਪਾਨ
ਬੈਸਟ ਅਦਾਕਾਰ
- ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ (ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ), ਭਾਰਤ
- ਡੇਵਿਡ ਮਿਸ਼ੇਲ (ਲੁਡਵਿਗ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਓਰੀਓਲ ਪਲਾ (ਯੋ, ਐਡਿਕਟੋ), ਸਪੇਨ
- ਡਿਏਗੋ ਵਾਸਕੇਜ਼ (ਇਨ ਵਨ ਹੰਡ੍ਰੈਂਡ ਏਅਰਸ ਆਫ਼ ਸੋਲੀਟਿਊਡ), ਕੋਲੰਬੀਆ
ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ
- ਚਾਰਲੋਟ ਹੋਪ (ਕੈਚ ਮੀ ਏ ਕਿਲਰ), ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
- ਅੰਨਾ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਮਾਰਟਿਨ (ਆਨਟਿਲ ਆਈ ਕਿੱਲ ਯੂ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮਿਰਾਂਡਾ (ਮੁਜੇਰੇਸ ਐਸੀਨਾਸ - ਸੀਜ਼ਨ 2), ਮੈਕਸੀਕੋ
- ਮਾਰੀਆ ਸਿਡ ਸਮਾਰਟਪੰਕਟਨ (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ), ਸਵੀਡਨ
ਕਾਮੇਡੀ
- ਚਿਕਨ ਨਗੇਟ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
- ਆਇਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ
- ਲੁਡਵਿਗ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ
- Y Llegeron de Noche (ਵੇ ਕੇਮ ਇਟ ਨਾਈਟ), ਮੈਕਸੀਕੋ
ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ
- ਡਿਸਪੈਚ: ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ: ਇਨਸਾਈਡ ਗਾਜ਼ਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼: ਡਾਈਵਿੰਗ ਫਾਰ ਗੋਲਡ, ਫਰਾਂਸ
- ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ: ਡੇਸਾਪੇਰੇਸੀਡੋਸ ਫੋਰਸਾਡੋਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
- ਵਾਕ ਦ ਲਾਈਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ
- ਹੈੱਲ ਜੰਪਰ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਕਿੰਗਸ: ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਜੋਨਸ, ਫਰਾਂਸ
- ਓ ਪ੍ਰੇਜਰ ਏ ਮਿਊ (ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੀਜ਼ਰ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
- ਸਕੂਲ ਟਾਈਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼
- ਲਾਸ ਅਜ਼ੂਲਸ (ਦ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ), ਮੈਕਸੀਕੋ
- ਬੈਡ ਬੁਆਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ
- ਕੋਇਕ (ਕੇਕ), ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
- ਰਾਈਵਲਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
ਕਿਡਸ: ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ
- ਬਲੂਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
- ਲੈਂਪੁਟ - ਸੀਜ਼ਨ 4, ਸਿੰਗਾਪੁਰ
- ਲੂਪੀ ਈ ਬਾਡੂਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
- ਮੁਮੀਲੈਕਸੋ - ਸੀਜ਼ਨ 4 (ਮੂਮਿਨਵੈਲੀ), ਫਿਨਲੈਂਡ
ਸਪੋਰਟਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ
- ਅਰਜਨਟੀਨਾ '78, ਅਰਜਨਟੀਨਾ
- ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਨ 2, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
- ਇਟਸ ਆਲ ਆਵਰ: ਦ ਕਿਸ ਦੈਟ ਚੇਜ਼ਡ ਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸਪੇਨ
- ਸਵੈਨ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ
ਟੀਵੀ ਮੂਵੀ/ਮਿੰਨੀ-ਸੀਰੀਜ਼
- ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ, ਭਾਰਤ
- ਹੇਰਹੌਸਨ: ਦ ਬੈਂਕਰ ਐਂਡ ਦ ਬੰਬ, ਜਰਮਨੀ
- ਲੌਸਟ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਡ ਫੇਅਰੀਜ਼, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
- ਵੇਂਸਰ ਓ ਮੋਰੀਰ, ਚਿਲੀ
ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਬਾਰੇ
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਵਿਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੀਲਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1988 ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸਾਜਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ "ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼" ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਦਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੀਰ ਦਾਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ "ਵੀਰ ਦਾਸ: ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ" ਲਈ ਐਮੀ ਜਿੱਤਿਆ।
ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ 2025 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ 53ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 16 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 64 ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਜੋ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ 12 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
