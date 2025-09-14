ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2025 at 11:07 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਕਵਲ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਝ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਾਂਤਾਰਾ ਦੇ ਸੀਕਵਲ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਫੈਨ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਕਿਹਾ," ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਕਾਂਤਰਾ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।" ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਕਾਂਤਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਵੱਡੇ ਭਰਾ @rishabshettyofficial ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ "ਕਾਂਤਾਰਾ" ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ Varaha Roopam ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮੈਟ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕੀਤਾ," ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਤਰਾ ਦੇ ਐਲਬਮ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਕਾਂਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।"
