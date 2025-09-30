ETV Bharat / entertainment

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ, ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਚੈਟ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

DILJIT DOSANJH
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਲਈ ਬੈਸਟ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ,"ਲਿੰਬੋ ਕੀ ਹੈ?" ਪਰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਹੈਲੋ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,"ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅੜ ਗਈ?" ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ।"

DILJIT DOSANJH
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Instagram)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਹਾਂਜੀ! ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ-"ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਵੱਧ ਗਈ" ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਇਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਵਾਬ ਸਿਖਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਸਕੋ?" ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ," ਗੱਲ ਨਾ ਘੁੰਮਾ... ਲਿੰਬੋ ਕੀ ਹੈ?" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਿੰਬੋ ਦਾ ਮਤਬਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਆਈ ਲਵ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ।"

DILJIT DOSANJH
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Instagram)

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ

ਜੇਕਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

DILJIT DOSANJH UPCOMING FILMSCHATGPTਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝDILJIT DOSANJH CONCERTDILJIT DOSANJH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.