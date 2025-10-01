ETV Bharat / entertainment

ਦੁਸਾਂਝਾ ਆਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਗੁੰਜੀ, ਗਾਇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ?

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1 ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

DILJIT DOSANJH
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Instagram)
October 1, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਰੇਬੇਲ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਅਲੱਗ ਲੁਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਬ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਤ 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸੀਕਵਲ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ 'ਰੇਬੇਲ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ। #KantaraChapter1 ਦੇ #REBEL ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ #DiljitDosanjh ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। #KantaraChapter1 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।"

'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਾਰੇ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

