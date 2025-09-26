'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ...' ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਬਣ ਲੁੱਟਿਆ ਦਿਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਟ

'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ...' ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਬਣ ਲੁੱਟਿਆ ਦਿਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਟ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹਨ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ...' ਇਕ ਮੁੜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
Published : September 26, 2025 at 7:32 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਸਾਜਿਦ ਅਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦ (International Emmy Nomination) ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ' ਬਣੇ ਦਿਲਜੀਤ...
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ' ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਫਿਲਮ/ਮਿੰਨੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਐਵਾਰਡ ਈਵੈਂਟ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਐਵਾਰਡ ਈਵੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਵੈਂਟ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰ਼ਡ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਬਾਰੇ
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਕੋ-ਐਕਟਰ ਰਹੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ OTT ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।