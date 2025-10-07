ਦੁਸਾਂਝਾ ਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ 'ਸੈਕਸੀ ਡਾਂਸ ਲਈ ਸੈਕਸੀ ਗਾਣੇ', ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 10:32 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਔਰਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"Aura ਫਰੰਟ ਕਵਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਲਿਸਟ ਸੈਕਸੀ ਗਾਣੇ ਸੈਕਸੀ ਡਾਂਸ ਲਈ 15 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ 'ਔਰਾ' ਵਿੱਚ 10 ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਨੋਰੀਟਾ, ਕੁਫਰ, ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਚਾਰਮਰ, ਬੈਨ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਗੁੰਡਾ, ਮਾਹੀਆ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਸੋਲ, ਅਤੇ ਗੌਡ ਬਲੇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਅਤੇ ਗਾਣੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਐਲਬਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਾਰੇ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਗਾ, ਪਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ, ਲਲਕਾਰਾ, ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ, ਨੈਣਾ, ਤੂੰ ਜੂਲੀਅਟ ਜੱਟ ਦੀ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਲਵਰ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਿ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
