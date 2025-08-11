ETV Bharat / entertainment

ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ - DEVENDER KHANNEWALA

ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Devender Khannewala
Devender Khannewala (Photo: Special arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਵ ਭਰੇ ਰਹੇ ਕਰੀਅਰ ਫ਼ੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ "ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ", ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੇਐਸਆਰਪੀ ਰੂਹ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਅਖ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇਵਾਲਾ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

1995-2004 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੀਤਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇਵਾਲਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਬੱਲੀਏ', 'ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ' ਅਤੇ 'ਲੋਂਗ ਤੇਰਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

