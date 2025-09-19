ETV Bharat / entertainment

ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

KARAN JOHAR
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 9:15 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

'ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।'

'ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਆਰਐਲ (ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?


ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਟਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਰਾਓ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਸੈਕਸੂਅਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ਼'

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ URL (ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ANI)

