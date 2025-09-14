'ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ

'ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ' ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 14, 2025 at 5:27 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਗੀਤ 'ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਹਰਜੀਤ ਗੁੱਡੂ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਸੰਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਬੋਲ ਰਚਨਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਗਲਾਸਗੋ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ, ਬਾਈ ਹਰਦੀਪ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਲੋਟਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੀਰਜਾਰਾ', 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ', 'ਲੰਡਨ ਡ੍ਰੀਮ', 'ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਹੜਿਪਾ', 'ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ', 'ਬੇਸ਼ਰਮ', 'ਹਾਈਵੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੱਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਮਾਏ ਨੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ' ਅਤੇ 'ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
