ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਕੀ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ - HARBHAJAN SINGH

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ੍ਹ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ, ਸਵਿਤਾ ਭੱਟੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਦੀਪ ਮਨਦੀਪ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਟਾਰ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।" ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਟਾਰ ਪਤਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ?" ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ...ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 367 ਮੈਚ ਖੇਡੇ।

367 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3,569 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 711 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

