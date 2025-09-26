ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 3:30 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਖਮੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਮੰਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਸੀਬੀਐਫਸੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਗਜ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।"
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-