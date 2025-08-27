ETV Bharat / entertainment

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ - JASWANT RATHORE

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Jaswant Rathore (Photo: Special arrangement)
Published : August 27, 2025 at 11:30 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆ 'ਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ-ਜਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਿਤ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈਰੀ ਰਾਠੌਰ, ਮੋਨੂੰ ਛਾਬੜਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਓਧਰ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

