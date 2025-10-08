ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਗਾਣੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੰਗੀਡੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਪਾਏ ਹਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਧੀਆਂ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ 'ਧੀਆਂ' ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਦੇ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵੱਲੋ ਗਾਏ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਦੇ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 433 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਕਮਾਏ ਸੀ।
ਸਕੂਨ: 'ਸਕੂਨ' ਗਾਣਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਲਾ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ 'ਕਮਲਾ' ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ।
ਕੰਗਨੀ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੰਗਨੀ' ਹੈ।
ਸਰਦਾਰੀ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ: 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ' ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਾਵਾਂ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ 'ਮਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ' ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬਣ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬਣ' ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ: ਗਾਇਕ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ' ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲੋ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ:-
ਮਿੰਡੋ ਤਸੀਲਦਾਰਨੀ: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ 'ਮਿੰਡੋ ਤਸੀਲਦਾਰਨੀ' ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿੰਦ ਜਾਨ: ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
