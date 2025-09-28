ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2025 at 3:01 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁੱਲਤ ਰਿਜੋਰਟ, ਸੈਕਟਰ 118 ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸਮ ਪੱਗੜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਿਹਰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਅਹੂਜਾ (ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ), ਸਚਿਨ ਅਹੂਜਾ, ਪੰਕਜ ਅਹੂਜਾ, ਕੁਸ਼ ਅਹੂਜ, ਲਵ ਅਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵ.ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੀਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਵ. ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਵ. ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਬਧ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
