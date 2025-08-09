ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਮੇਰੇ ਸਾਥਿਓ...ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।"
ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਹੀ ਗੱਲ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾਕੇ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ।"
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਪਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"
ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਕਰਕੇ 1998 ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਈਪੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ...ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। "
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਮਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ'। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
